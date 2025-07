Spanje meldt grote vooruitgang bij bestrijden natuurbrand kust

BARCELONA (ANP) - Een grote natuurbrand in de Spaanse kustregio Catalonië is grotendeels onder controle. Inwoners van meerdere plaatsen in het gebied mogen weer naar buiten, meldt het regionale medium Catalan News. Voor de plaats Paüls geldt nog een uitzondering, vooral omdat de hulpdiensten daar massaal actief zijn.

De natuurbrand heeft deze week een gebied van ongeveer 3300 hectare verwoest. De autoriteiten gaven ongeveer 18.000 mensen opdracht thuis te blijven. Inmiddels zijn veel beperkingen opgeheven en zijn ook twee hoofdwegen volledig heropend. Een aantal kleinere wegen blijft nog dicht.

Hoewel de autoriteiten spreken over "positieve vooruitgang", blijven ze voorzichtig. Het onvoorspelbare weer kan invloed hebben op de bluswerkzaamheden. Ook zijn er nog brandhaarden in slecht begaanbare gebieden.