Taylor Swift koopt rechten van al haar muziek terug

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft na een jarenlange strijd eindelijk alle rechten van haar muziek in eigen bezit. Dat betekent ook dat er geen heropname van het langverwachte album Reputation komt. Het is niet duidelijk wat ze voor het terugkrijgen van haar opnames heeft betaald.

Swift deelde het nieuws vrijdag met haar fans in een brief op haar website. Ook alle rechten van haar muziekclips, concertfilms, albumhoezen en niet-uitgebrachte nummers zijn in haar bezit. "Mijn complete levenswerk", aldus de zangeres, die haar fans bedankt voor hun steun. "Om te zeggen dat ik in de wolken ben, zou een understatement zijn. Mijn droom is uitgekomen."

Investeringsmaatschappij Shamrock Capital kocht de rechten in 2019 bij een grotere overname van het platenlabel Big Machine van Scooter Braun. Omdat Swift niet meer over haar eigen muziek kon beslissen, besloot ze haar zes oudste albums opnieuw op te nemen en uit te brengen onder haar eigen naam.