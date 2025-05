Barcelona verbreekt banden met Israël om oorlog Gaza

BARCELONA (ANP/AFP) - De gemeenteraad van Barcelona heeft besloten de banden met Israël te verbreken om de oorlog in Gaza. Dit betekent onder meer dat een zogenoemde vriendschapsovereenkomst met de stad Tel Aviv wordt opgeschort.

De aangenomen motie roept op tot het beëindigen van alle officiële betrekkingen met Israël "totdat het respect voor het internationaal recht" en de "fundamentele rechten van het Palestijnse volk" zijn hersteld. Burgemeester Jaume Collboni verklaarde tijdens de vergadering dat "het leed en de dood in Gaza gedurende het afgelopen anderhalf jaar en de recente aanvallen van de Israëlische regering elke relatie onmogelijk maken".

Het verbreken van de banden is vooral symbolisch. De stap komt een jaar nadat Spanje, Ierland en Noorwegen in een gecoördineerde actie de Palestijnse staat hadden erkend, tot ongenoegen van Israël. De Spaanse premier Pedro Sánchez behoort in Europa tot een van de felste critici van Israëls militaire operaties in Gaza.