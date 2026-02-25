Teheran noemt Trumps uitspraken over Iran 'grote leugens'

TEHERAN (ANP/AFP) - De Iraanse regering heeft uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over Iran "grote leugens" genoemd. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Trumps claim dat Iran raketten maakt om de VS te kunnen treffen niet waar is.

"Wat ze (de VS) ook beweren over Irans nucleaire programma, Iraanse raketten of het aantal slachtoffers van de onrust in Iran in januari, het is telkens weer een herhaling van grote leugens", aldus de woordvoerder.

Trump zei in zijn jaarlijkse State of the Union-rede in het Congres dat Iran probeert raketten te maken die Amerika zouden kunnen treffen. Hij herhaalde ook dat Washington niet zal toestaan dat Iran nucleaire wapens verwerft. Trump zei dat de Iraniërs "op dit moment weer bezig zijn hun duistere nucleaire doeleinden na te streven". De VS beschuldigen Iran er al decennialang van dat het land aan een kernwapen werkt. Iran weerspreekt dat telkens.