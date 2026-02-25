Aandeleninkoop Vopak enthousiast ontvangen op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Tankopslagbedrijf Vopak was woensdagochtend een van de winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op de jaarresultaten van het Rotterdamse tankopslagconcern, dat een recordwinst neerzette en een aandeleninkoop van een half miljard euro aankondigde.

Vopak noteerde kort na de openingsbel rond de 9 procent hoger. Volgens topman Dick Richelle is er sprake van een groeiende wereldwijde behoefte aan kritieke opslagmogelijkheden voor gas. Vopak heeft volgens hem ook goede vooruitgang geboekt met de uitbreiding van zijn gasinfrastructuur in Canada, Colombia, India en Nederland en met industriële uitbreidingen in China, de VS en Thailand.

Vopak streeft ernaar tot en met 2030 in totaal ongeveer 1,7 miljard euro te laten terugvloeien naar de aandeelhouders. Ook het dividend gaat omhoog.

De AEX-index in Amsterdam won in de eerste handelsminuten 0,6 procent tot 1025,87 punten.