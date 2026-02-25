ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Aandeleninkoop Vopak enthousiast ontvangen op Damrak

Economie
door anp
woensdag, 25 februari 2026 om 9:22
anp250226055 1
AMSTERDAM (ANP) - Tankopslagbedrijf Vopak was woensdagochtend een van de winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op de jaarresultaten van het Rotterdamse tankopslagconcern, dat een recordwinst neerzette en een aandeleninkoop van een half miljard euro aankondigde.
Vopak noteerde kort na de openingsbel rond de 9 procent hoger. Volgens topman Dick Richelle is er sprake van een groeiende wereldwijde behoefte aan kritieke opslagmogelijkheden voor gas. Vopak heeft volgens hem ook goede vooruitgang geboekt met de uitbreiding van zijn gasinfrastructuur in Canada, Colombia, India en Nederland en met industriële uitbreidingen in China, de VS en Thailand.
Vopak streeft ernaar tot en met 2030 in totaal ongeveer 1,7 miljard euro te laten terugvloeien naar de aandeelhouders. Ook het dividend gaat omhoog.
De AEX-index in Amsterdam won in de eerste handelsminuten 0,6 procent tot 1025,87 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

ANP-477529951

GGD slaat alarm over isolatieschuim: ‘Mensen per direct hun huis uit’

ANP-550596251

VS gebruikte mysterieus sonisch wapen in Venezuela: “We begonnen allemaal uit onze neus te bloeden, sommigen braakten bloed”

145101199_m

Hoe kom je van Google, PayPal en WhatsApp af?

ANP-447732593

Alcohol verandert enorm de manier waarop je hersenen communiceren

ANP-546526096

Steeds meer mensen hebben een bril nodig: dit is vermoedelijk de reden

Loading