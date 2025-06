Tekort politie naar 300 miljoen in 2030, gemeenten en OM geschokt

DEN HAAG (ANP) - De politie verwacht een tekort van tientallen miljoenen in 2026 dat oploopt tot 300 miljoen euro in 2030, meldt justitieminister David van Weel (VVD) in een Kamerbrief. Gemeenten en het Openbaar Ministerie reageren geschokt in een brief aan de demissionaire minister. Zij vrezen voor bezuinigingen, met als gevolg minder agenten op straat of die zich bezighouden met opsporing en vervolging.

Het is al langer bekend dat de tekorten bij de politie zullen oplopen. Een werkgroep van de politie heeft dit beter in kaart gebracht. Die concludeerde in een eerste doorlichting dat het tekort tot 800 miljoen euro zou oplopen. Dat tekort heeft de politie teruggebracht naar de genoemde 300 miljoen euro "door keuzes en financieel-technische maatregelen die de taakuitvoering van de politie niet raken", schrijft de minister.

Het OM en de regioburgemeesters - het overleg van een groep burgemeesters over veiligheid - vrezen dat deze ingrepen wel merkbare gevolgen zullen hebben. In elk geval vragen ze de minister om met geld te komen om het verwachte financiële gat dat overblijft te dichten. Anders vrezen ze voor bezuinigingen die ten koste gaan van 2500 voltijdsbanen.

Onuitlegbaar

Minder blauw op straat vinden de briefschrijvers Hubert Bruls (burgemeester van Nijmegen) en Rinus Otte (hoogste baas OM) "in deze tijd onverantwoord en maatschappelijk onuitlegbaar". Ze wijzen op problemen die nu al spelen, zonder bezuinigingen. Wijkagenten komen niet aan hun werk toe, het aantal opsporingszaken loopt terug, meer is nodig om digitale criminaliteit aan te pakken, roosters komen nauwelijks rond en de druk op nieuw personeel is hoog.

Een van de oorzaken van het tekort is dat de personeelskosten stijgen, bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Bovendien vertonen de kosten voor de gebouwen een stijgende lijn, onder andere door strengere regels voor verduurzaming. De politie is ook steeds meer geld kwijt aan informatiebeheer en IT.

Van Weel is in gesprek met korpschef Janny Knol over hoe het tekort in 2026 zal worden gedicht. Zij belooft dat de "operationele slagkracht" dat jaar niet zal worden geraakt door bezuinigingen. Verder vooruit doet de minister geen beloftes. Hij vindt het niet passend dat een minister in een gevallen kabinet verstrekkende besluiten neemt die jaren vooruitgaan.