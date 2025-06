Gasexpert IEA: overheid moet steun energiecrisis al voorbereiden

DEN HAAG (ANP) - Nederland en de rest van de Europese Unie zouden zich beter kunnen voorbereiden op een mogelijke nieuwe energiecrisis. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze van tevoren al weten aan welke huishoudens ze dan financiële steun willen bieden. Dit vindt Dennis Hesseling, hoofd gas-, steenkool- en elektriciteitsmarkten bij het International Energy Agency (IEA).

Over het algemeen is de EU in zijn ogen redelijk goed voorbereid op een energiecrisis zoals die in 2022. "Maar het kan altijd beter", zei hij donderdag tijdens de presentatie van een advies over gasleveringszekerheid van de Mijnraad aan het ministerie van Klimaat en Groene Groei. "Je moet ook lessen leren van de crisis. Toen de energieprijzen enorm hoog waren, heb je gezien dat er toch een aantal dingen ontbraken. Er kan natuurlijk altijd een nieuwe crisis komen en dan wil de overheid graag de mogelijkheid hebben om heel gericht steun aan huishoudens te verlenen."

Veel overheden, waaronder de Nederlandse, hadden die mogelijkheid volgens hem niet. Om consumenten toch tegemoet te komen, verlaagde de Nederlandse overheid in 2022 de btw op energie tijdelijk van 21 naar 9 procent. De btw-verlaging maakte financiële steun volgens Hesseling veel duurder voor de overheid en daardoor moeilijk om lang vol te houden. "Als je tijdens een volgende crisis huishoudens die het nodig hebben gericht wilt steunen, moet je nu al die systemen opzetten en in kaart brengen: wie zijn die huishoudens, hoe kunnen we ze bereiken?"

Drie jaar geleden werd overigens ook het Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Via dat fonds, waaraan de overheid en het bedrijfsleven bijdroegen, konden huishoudens met een laag inkomen en hoge energierekening steun aanvragen.