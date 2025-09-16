ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Terre des Hommes mist ontwikkelingssamenwerking in troonrede

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 16:51
anp160925205 1
DEN HAAG (ANP) - Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes vindt het jammer dat koning Willem-Alexander in zijn troonrede niets over ontwikkelingssamenwerking heeft gezegd. "Dit was het moment voor een boodschap met meer solidariteit en een reikende hand richting de mensen die onze hulp hard nodig hebben", vindt directeur Julie Verhaar. Volgens haar is het goed dat de koning opriep "om naar elkaar te luisteren", maar Terre des Hommes vindt dat in die oproep ook oog moet zijn voor mensen die niet in Nederland wonen.
Het kabinet-Schoof kondigde vorig jaar bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking aan. Toenmalig PVV-minister Klever meldde te willen snijden in onderwijs, vrouwenrechten, klimaat en VN-organisaties.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-43223077

Eindelijk verlichting bij tinnitus: ‘De piep verdwijnt langzaam naar de achtergrond’

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

ANP-514260987

Pas op met mediteren: er zit een duistere kant aan (en de voordelen zijn nauwelijks bewezen)

ANP-521867925 (1)

6 beproefde manieren om binnen een minuut te stoppen met piekeren

ANP-508621740

Nieuwe vaccinatieronde tegen corona gestart: dit moet je weten

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Loading