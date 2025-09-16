Terre des Hommes mist ontwikkelingssamenwerking in troonrede

DEN HAAG (ANP) - Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes vindt het jammer dat koning Willem-Alexander in zijn troonrede niets over ontwikkelingssamenwerking heeft gezegd. "Dit was het moment voor een boodschap met meer solidariteit en een reikende hand richting de mensen die onze hulp hard nodig hebben", vindt directeur Julie Verhaar. Volgens haar is het goed dat de koning opriep "om naar elkaar te luisteren", maar Terre des Hommes vindt dat in die oproep ook oog moet zijn voor mensen die niet in Nederland wonen.

Het kabinet-Schoof kondigde vorig jaar bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking aan. Toenmalig PVV-minister Klever meldde te willen snijden in onderwijs, vrouwenrechten, klimaat en VN-organisaties.