Nieuw eiland ontdekt nadat ijs op Alaska is gesmolten

In Zuidoost-Alaska is een nieuw eiland verschenen. Op NASA-satellietbeelden is te zien dat Prow Knob – een kleine berg in Glacier Bay National Park – geen contact meer heeft met de Alsek-gletsjer. Waar het ijs decennialang om de berg heen stroomde, ligt nu een groeiend zoetwatermeer.

Een opname van augustus laat zien dat de gletsjer inmiddels volledig is losgekomen van Prow Knob, meldde NASA’s Earth Observatory. Het gebied vormt een duidelijk voorbeeld van hoe gletsjers in Zuidoost-Alaska dunner worden en zich terugtrekken. “Langs de kustvlakte van Zuidoost-Alaska vervangt water het ijs in rap tempo”, schrijft NASA-auteur Lindsey Doermann. “Gletsjers in dit gebied worden dunner en trekken zich terug met smeltwater dat meren vormt. In een van die groeiende watervlaktes is een nieuw eiland ontstaan.”

Prow Knob is ongeveer 5 km² groot en leek lange tijd op een schipboeg die door ijs werd omarmd: de Alsek-gletsjer splitste zich vroeger in twee armen die om de berg heen liepen. In het begin van de 20e eeuw reikte de gletsjer zelfs over het huidige Alsek Lake heen tot bij Gateway Knob, zo’n 5 kilometer ten westen van Prow Knob. Glacioloog Austin Post gaf de berg in 1960 zijn naam vanwege die karakteristieke vorm. Samen met glacioloog Mauri Pelto voorspelde hij later – op basis van de teruggang tussen 1960 en 1990 – dat de gletsjer Prow Knob rond 2020 zou “vrijlaten”. Dat moment kwam uiteindelijk iets later: volgens NASA voltrok de volledige scheiding zich tussen 13 juli en 6 augustus.

Het past in een grotere trend. Wereldwijd trekken gletsjers zich terug naarmate de aarde opwarmt. Vorig jaar was het warmste jaar sinds het begin van de metingen en 2025 noteerde al meerdere (bijna) recordwarme maanden. Op Alaska vertaalt dat zich in steeds meer meren: waar ooit ijs lag, ligt nu open water.