Terrein Oktoberfest dicht na vondst explosieven elders in München

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 10:16
anp011025099 1
MÜNCHEN (ANP) - Het festivalterrein van het Oktoberfest in München blijft woensdag tot nader order gesloten vanwege een incident in de stad, meldt de politie. Op de vroege morgen brak een brand uit in een woningpand in het noorden van München en werden knallen en schoten gehoord. Hulpdiensten trokken in groten getale uit en troffen een gewonde aan die later overleed, schrijft de politie. Eén persoon wordt nog vermist. Ook werden explosieven aangetroffen.
De politie zegt er vooralsnog van uit te gaan dat de brand het gevolg is van een conflict in familiaire sfeer, maar sluit niet uit dat er een verband is met andere locaties in de stad. Volgens de politie wordt onder meer de Theresienwiese onderzocht, de festivallocatie van Oktoberfest.
De festivalorganisatie bevestigt dat het terrein tot in ieder geval 17.00 uur gesloten is. Het festival trekt jaarlijks circa 6 miljoen bezoekers en gaat dit weekend zijn slotweekend in.
