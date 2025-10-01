Netbeheerders vinden extra ruimte op overvolle stroomnet

ROTTERDAM (ANP) - Netbeheerders Stedin en TenneT hebben extra ruimte gevonden op het overvolle stroomnet. Daardoor kunnen in Molenlanden, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en een klein deel van West Betuwe weer grote verbruikers een netaansluiting krijgen. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijven, scholen, zwembaden en sporthallen.

Stedin laat voortaan extra elektriciteit door het elektriciteitsstation Arkel en de bijbehorende kabels lopen. Uit onderzoek blijkt volgens de netbeheerder dat dit veilig kan. Dit levert direct genoeg ruimte op voor het verbruik van zo'n 16.500 huishoudens. Het station Arkel krijgt begin 2028 ook een tijdelijke uitbreiding.

"We kijken continu naar wat er wél kan op het volle stroomnet. Met deze maatregelen kunnen we een groot deel van de klanten aansluiten die al lang op de wachtlijst staan," zegt regiodirecteur Maarten Bijl. "Daarbij gaat het om bedrijven, maar ook om maatschappelijke instellingen die anders niet kunnen groeien of verduurzamen."