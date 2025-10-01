ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netbeheerders vinden extra ruimte op overvolle stroomnet

Economie
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 10:17
anp011025100 1
ROTTERDAM (ANP) - Netbeheerders Stedin en TenneT hebben extra ruimte gevonden op het overvolle stroomnet. Daardoor kunnen in Molenlanden, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en een klein deel van West Betuwe weer grote verbruikers een netaansluiting krijgen. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijven, scholen, zwembaden en sporthallen.
Stedin laat voortaan extra elektriciteit door het elektriciteitsstation Arkel en de bijbehorende kabels lopen. Uit onderzoek blijkt volgens de netbeheerder dat dit veilig kan. Dit levert direct genoeg ruimte op voor het verbruik van zo'n 16.500 huishoudens. Het station Arkel krijgt begin 2028 ook een tijdelijke uitbreiding.
"We kijken continu naar wat er wél kan op het volle stroomnet. Met deze maatregelen kunnen we een groot deel van de klanten aansluiten die al lang op de wachtlijst staan," zegt regiodirecteur Maarten Bijl. "Daarbij gaat het om bedrijven, maar ook om maatschappelijke instellingen die anders niet kunnen groeien of verduurzamen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

anp300925169 1

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

Loading