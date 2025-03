Tesla's in brand gestoken in Berlijn

BERLIJN (ANP) - In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn in een nacht binnen een half uur vier auto's van Tesla in brand gestoken. Volgens de politie gaat het mogelijk om een politiek motief.

De Tesla's brandden volledig uit. Ook vijf andere wagens raakten beschadigd. Een nacht eerder was er al een brandaanslag op een Tesla in Berlijn, melden Duitse media zoals Bild.

De kritiek op Tesla-topman Elon Musk nam de afgelopen tijd fors toe. In opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump moet de miljardair de overheid flink laten krimpen.

Hij steunt uiterst rechtse partijen en leek in het openbaar de Hitlergroet te brengen. Critici gaven Tesla's de bijnaam swasticars, verwijzend naar de swastika (hakenkruis) van de nazi's.