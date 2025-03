Lobbyisten Huawei geweerd uit Europees Parlement

BRUSSEL (ANP/AFP) - Vertegenwoordigers van de Chinese techgigant Huawei hebben geen toegang meer tot de gebouwen van het Europees Parlement. Dit is naar aanleiding van het politieonderzoek naar corruptie binnen het Europees Parlement door lobbyisten van Huawei. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, laat een woordvoerder van het parlement weten.

Eerder lieten de Belgische autoriteiten weten dat twee medewerkers van het Europarlement worden onderzocht. Hun kantoren zijn verzegeld. Ook is er een man in Frankrijk opgepakt, maar het is nog onbekend wie dat is of wat zijn rol is.

Onder meer Follow the Money onthulde eerder deze week dat er huiszoekingen waren gedaan in België en Portugal in verband met het corruptieonderzoek. Medewerkers van het Europarlement zouden zijn gepaaid met onder meer snoepreisjes. Volgens de website zijn vijftien Europarlementariërs in beeld bij de Belgische autoriteiten, maar dat aantal is nog niet bevestigd.