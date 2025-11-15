Thailand arresteert smokkelaars met 81 makaken in voertuig

BANGKOK (ANP/AFP/RTR) - In Thailand zijn twee mannen gearresteerd op verdenking van lidmaatschap van een internationaal smokkelnetwerk. De twee werden staande gehouden nabij de Cambodjaanse grens met 81 makaken in hun voertuig. Ook werden drugs bij hen aangetroffen. Tijdens hun verhoor bekenden ze de dieren van Thailand naar Cambodja te smokkelen.

Makaken worden in onder meer China en Taiwan voor veel geld verkocht op de zwarte markt en zijn ook onder onderzoekers een gewild, zij het zeldzaam, proefdier voor vaccinatietests. Zo schreef persbureau Bloomberg afgelopen jaar hoe gevangengenomen wilde exemplaren worden gekruist met gefokte apen, om deze zo 'wit te wassen' voor gebruik als laboratoriumdier. Volgens het persbureau kost een exemplaar in de VS zeker 50.000 dollar.