Thaise premier kondigt noodtoestand af in Bangkok

BANGKOK (ANP/RTR) - De Thaise premier Paetongtarn Shinawatra heeft de noodtoestand afgekondigd voor de hoofdstad Bangkok. Daar is schade ontstaan als gevolg van de zware aardbeving in buurland Myanmar.

De premier maakte eerder bekend haar werkbezoek aan het zuidelijke eiland Phuket te onderbreken voor een spoedvergadering.

De aardbeving vond plaats in Centraal-Myanmar en had volgens de Amerikaanse geologische dienst (USGS) een kracht van 7.7. Twaalf minuten later vond in hetzelfde gebied een tweede beving plaats met een kracht van 6.4.