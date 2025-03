Bogaerts (Padres) start MLB-seizoen met zege in 'Nederlands' duel

SAN DIEGO (ANP) - De Nederlander Xander Bogaerts is met San Diego Padres het honkbalseizoen in de Major League Baseball (MLB) begonnen met een zege op Atlanta Braves. De Padres waren thuis met 7-4 te sterk voor het team van Oranje-internationals Jurickson Profar en Ozzie Albies.

Mede dankzij een punt van Profar en een homerun van Albies namen de Braves een voorsprong in de vierde inning (3-4). De Padres zetten de zaken recht met vier punten in de zevende inning. Albies tekende in totaal voor drie binnengeslagen punten. Chadwick Tromp, de derde Nederlander van Atlanta, kwam niet in actie.

Het was pas de tweede keer in de geschiedenis van de MLB dat drie honkballers met een Nederlands paspoort bij dezelfde club in de selectie zaten. Eugene Kingsale, Sydney Ponson en Ivanon Coffie speelden in september 2000 samen bij Baltimore Orioles.

Bogaerts, Profar, Albies en Tromp komen in aanmerking voor 'het Koninkrijksteam', dat in maart 2026 meedoet aan de World Baseball Classic, het WK honkbal.