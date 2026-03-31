Tien maanden cel voor bedreigen Douwe Bob en drugsbezit

UTRECHT (ANP) - De rechtbank in Utrecht heeft de 39-jarige Bob ter H. dinsdag veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk, voor het bedreigen van Douwe Bob en drugsbezit. De bedreigingen begonnen nadat de zanger eind juni besloot om niet op te treden bij een Joods voetbalevenement. Douwe Bob vreesde na de bedreigingen voor de veiligheid van zijn gezin en vluchtte naar het buitenland.

"Nie zo handig schat om dit te doen als Amsterdammer tegen Amsterdam Hooligan", stuurde Ter H. onder meer. En: "Halve kanker Amsterdam wil je hoofd op een stoeptegel". Daarbij deelde hij het adres van Douwe Bob en foto's van zijn huis. "Door de bedreigingen heeft de verdachte gezorgd voor gevoelens van angst en onveiligheid bij het slachtoffer en zijn familie", aldus de rechtbank.

Deskundigen hebben bij Ter H. een bipolaire stoornis vastgesteld en een narcistische stoornis met borderlinekenmerken. Ook heeft de verdachte problemen met alcohol, cocaïne en een kalmeringsmiddel. Hij heeft de bedreigingen bekend. Volgens Ter H. zat hij in een manische fase. Hij moet zich van de rechtbank laten behandelen voor zijn stoornissen en krijgt een contactverbod met Douwe Bob.

De verdachte werd op 2 juli aangehouden. In het huis van Ter H. zijn na zijn aanhouding amfetamine, MDMA en cocaïne aangetroffen. Net als 1500 tabletten van een erectiemiddel en 475 stuks van het kalmeringsmiddel diazepam. Volgens de verdachte waren de drugs niet van hem, maar van een huurder.