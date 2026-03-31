ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zijn de gelukkigste landen ter wereld

Liefde, relaties, geluk
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 31 maart 2026 om 15:05
190134628_m
Europa is een klein paradijs. Nergens zijn de mensen zo gelukkig als op ons continent. Uitschieters zijn de Scandinavische landen, Nederland, Zwitserland en IJsland. Elders in de wereld is het leven een stuk minder aangenaam.
Dat blijkt uit de nieuwste ranglijst, gebaseerd op zelfevaluaties van inwoners in 147 landen tussen 2023 en 2025. Finland voert de lijst aan met een score van 7,8, gevolgd door IJsland en Denemarken (beide 7,5). Onderaan bungelen Malawi en Sierra Leone (beide 3,3), met Afghanistan als hekkensluiter (1,4). De Verenigde Staten staan dit jaar op plek 23, tussen Saoedi-Arabië en Polen. Daarmee blijft het land achter bij veel Europese staten.
Opvallend is dat de ranglijst niet direct draait om harde cijfers zoals inkomen of levensverwachting. In plaats daarvan beoordelen mensen zelf hun leven op een schaal van 1 tot 10. Factoren als welvaart en gezondheid worden wel meegenomen, maar vooral om verschillen te verklaren.

Sociale factoren

Wat maakt mensen gelukkig? Volgens het rapport spelen sociale factoren een sleutelrol. Sterke sociale netwerken, vertrouwen in anderen en instituties, vrijheid om eigen keuzes te maken en een goede fysieke en mentale gezondheid dragen allemaal bij aan hogere scores. Aan de andere kant drukken eenzaamheid, economische onzekerheid en ongelijkheid het geluksniveau. Ook mentale problemen blijken een belangrijke negatieve factor.
Nieuw in het rapport is de aandacht voor sociale media. Overmatig gebruik, vooral onder jongeren, wordt steeds vaker in verband gebracht met een dalend gevoel van welzijn.
De boodschap van de Verenigde Naties, die deze dag in 2012 in het leven riepen, blijft daarmee actueel: economische groei alleen is niet genoeg. Geluk blijkt vooral te zitten in vertrouwen, verbondenheid en bestaanszekerheid.
En hoewel geluk persoonlijk blijft, maakt de ranglijst één ding duidelijk: waar je wieg staat, maakt nog altijd een wereld van verschil.
Bron: Statista

loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-03-30 om 07.24.46

20190831_blp506

hamburg-wolf

23DAV4SXGVC6RCKMTRSWU7V4DY

109514744_m

ANP-435790507

Loading