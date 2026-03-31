Minister blij dat activiteiten Unilever in Nederland blijven

Economie
door anp
dinsdag, 31 maart 2026 om 14:41
DEN HAAG (ANP) - Het is goed nieuws dat het hoofdkantoor van de voedingsmiddelendivisie van Unilever in Nederland blijft na de overname van de tak door de Amerikaanse branchegenoot McCormick. Dat laat minister van Economische Zaken en Klimaat Heleen Herbert weten in een reactie.
"De voedingstak van Unilever komt in andere handen. Het kabinet heeft over de ontwikkelingen bij de voedingstak al met Unilever gesproken en gaat ook in gesprek met de nieuwe eigenaar. Bijvoorbeeld over een beursnotering in Amsterdam", stelt Herbert. De minister is ook te spreken over het feit dat de wereldwijde activiteiten rond onderzoek en ontwikkeling (R&D) van de voedingsdivisie in Wageningen blijven.
De voedingsmiddelendivisie van Unilever fuseert bij de deal met McCormick, dat bekend is van sauzen en kruidenmengsels. De deal is in contanten en aandelen. Unilever krijgt 65 procent van de aandelen van het fusiebedrijf in handen en ontvangt 15,7 miljard dollar (13,7 miljard euro).
Volgens Herbert is de Amerikaanse interesse in de voedingsmiddelentak van Unilever, bekend van Calvé, Knorr en Hellmann's, ook een reden om trots te zijn. "Nederlandse bedrijven staan wereldwijd bekend om hun kwaliteit, innovatiekracht en betrouwbaarheid. Dat maakt ze gewild."
'Eén foto per dag' video van mishandelde vrouw ging viraal

Van de westerse slavenhandel is veel bekend.Maar van de moslimslavenhandel bijna niks

Wolf bijt vrouw in hartje Hamburg

Nieuw bewijs zet beschuldigingen aan Trump door 13-jarig meisje op scherp

Waarom vrouwen boven de 40 vooral moeten blijven feesten

Waarom zoveel Nederlanders spijt krijgen van hun buitenlandse droomhuis

