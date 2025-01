Tienduizenden bij Slowaaks protest tegen regering Fico

BRATISLAVA (ANP/AFP) - In Slowakije zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de nationalistische regering van premier Robert Fico. Hij zei afgelopen week dat de oppositie, met behulp van westerse landen, een staatsgreep probeert te plegen. De organisatoren van de demonstraties noemen dat onzin.

Het is al weken onrustig in Slowakije en de protesten worden steeds groter, zowel in de hoofdstad Bratislava als in andere steden. De demonstranten zijn boos dat Fico steeds meer toenadering zoekt tot Rusland en de band met de Europese Unie juist verslechtert. Ze zeggen op te komen voor de democratie en zijn voor steun aan Oekraïne.

Volgens Fico plant de oppositie een "Maidan", verwijzend naar de massale protesten in Oekraïne die daar in 2014 leidden tot het afzetten van de pro-Russische president. Fico riep de nationale Veiligheidsraad bijeen om te praten over de "ernstige en ongekende" situatie.