RAPHOE (ANP) - Storm Éowyn heeft een eerste persoon het leven gekost. In het dorp Raphoe, in het noorden van Ierland, viel een boom op een auto. De bestuurder overleefde dat niet, meldt de Ierse omroep RTÉ.

Volgens Ierse media was dit de zwaarste storm in tientallen jaren. Honderdduizenden mensen kwamen zonder stroom te zitten en veel gebouwen hebben schade opgelopen. Inmiddels is de piek in Ierland achter de rug en hebben vooral mensen in Schotland nog last van de storm.