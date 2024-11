Tientallen arrestaties in Amsterdam rond pro-Palestijns protest

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft in de omgeving van de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam-Zuidoost donderdagavond zo'n dertig mensen opgepakt. Volgens een politiewoordvoerster zijn ze aangehouden voor verstoring van de openbare orde en voor vuurwerkbezit.

Pro-Palestijnse betogers wilden bij het voetbalstadion demonstreren tegen de komst van de Israëlische club Maccabi Tel Aviv, die donderdagavond in Amsterdam tegen Ajax speelt. Om ongeregeldheden te voorkomen, had burgemeester Femke Halsema het protest verplaatst naar het Anton de Komplein, 1 kilometer van de ArenA vandaan.

De groep van zo'n tweehonderd mensen had zich daar uiteindelijk wel verzameld, maar trok daarna toch in de richting van de ArenA. Daar werden ze tegengehouden door de mobiele eenheid. Op het Bijlmerplein werd onder meer vuurwerk afgestoken. Ook werd 'free, free Palestine' gescandeerd. Later viel de groep uiteen. Inmiddels is het rustig.

Eerder donderdag stonden er honderden Israëlische voetbalfans op de Dam. De politie hield daar ruim tien mensen aan.