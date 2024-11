Hermans: geen andere bestemming voor miljarden kernenergie

DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Sophie Hermans is niet bereid om de miljarden uit het Klimaatfonds die bestemd zijn voor de bouw van nieuwe kerncentrales, in te zetten voor maatregelen die eerder effect sorteren. De oppositie in de Tweede Kamer deed meerdere voorstellen om de begroting van het ministerie van Klimaat en groen Groei op dat punt te wijzigen, maar die werden stuk voor stuk ontraden.

Het kabinet en de coalitiepartijen zien in kernenergie een onmisbare schakel in een toekomstige energievoorziening zonder fossiele brandstoffen. Daar zijn vele miljarden aan publieke investeringen voor nodig. Het kabinet heeft daar binnen het Klimaatfonds 9,5 miljard euro extra voor opzij gezet.

Maar de nieuwe kerncentrales waar het kabinet op inzet, staan er pas over vele jaren. Ze zullen niet bijdragen aan het klimaatdoel voor 2030, dat volgens een recente doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving uit beeld is geraakt.

Alternatieve maatregelen

De linkse oppositie opperde daarom een deel van het gereserveerde geld in te zetten voor maatregelen die wel sneller leiden tot minder uitstoot van broeikasgassen. Die zouden volgens de partijen ook direct huishoudens aan een lagere energierekening helpen.

Hermans wil daar evenwel niet aan. De voorstellen druisen niet alleen in tegen het hoofdlijnenakkoord dat de coalitiepartijen dit voorjaar sloten, ze zouden ook bij het bedrijfsleven de indruk kunnen wekken dat Nederland kernenergie minder belangrijk is gaan vinden, betoogde de minister.