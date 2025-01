Tientallen arrestaties tijdens jaarwisseling in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Enkele tientallen mensen zijn tijdens de jaarwisseling gearresteerd in Den Haag, met name om vernielingen en om het afsteken van vuurwerk. De Mobiele Eenheid kwam vijf keer in actie. Er waren "maar liefst 14 meldingen" van geweld en hinder tegen hulpverleners, laat burgemeester Jan van Zanen weten.

Volgens Den Haag is de nieuwjaarsnacht over het algemeen "redelijk beheersbaar verlopen". De ambulances rukten 199 keer uit, vergelijkbaar met voorgaande jaren. De incidenten kwamen vooral door alcohol en vuurwerk. Ziekenhuizen konden de stroom mensen aan. De Haagse brandweer rukte 241 keer uit, minder vaak dan vorig jaar, maar er waren wel een paar grote branden.

Den Haag had 54 vuurwerkvrije zones. Een daarvan was de Tarwekamp en de omgeving, waar begin december een portiekflat instortte door een explosie. Volgens de gemeente hebben mensen zich daar "grotendeels" aan het verbod gehouden. In zes woonwijken mochten mensen ook geen vuurwerk afsteken, maar daar gebeurde dit wel. Het gaat om een proef, en de gemeente zegt dit mee te nemen in de evaluatie.