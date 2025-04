Tientallen doden in Gaza bij aanvallen op schuilplaats in school

GAZA-STAD (ANP) - Bij een Israëlische luchtaanval op een school in Gaza die volgens de autoriteiten dienst doet als schuilplaats voor ontheemden zijn tientallen doden gevallen. Volgens het burgerbeschermingsagentschap van Gaza zijn minstens 25 doden gevallen. Meer dan honderd anderen zouden gewond zijn geraakt.

Het Israëlische leger stelde donderdag in een verklaring dat het een "commando- en controlecentrum van Hamas in het gebied van Gaza-stad" had getroffen. Het is onduidelijk of het gaat om dezelfde aanval.

Tienduizenden ontheemde Palestijnen hebben hun toevlucht gezocht in schoolgebouwen in een poging om te ontsnappen aan het dodelijke geweld. Sinds het begin van de oorlog in oktober 2023 na een aanval van Hamas op Israël, zijn meer dan 50.000 Palestijnen omgekomen. Sinds Israël de aanvallen half maart heeft hervat na een bestand van enkele weken, zijn er al meer dan duizend mensen gedood.