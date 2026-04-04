Tientallen gewonden in stadion in Lima na instorten 'constructie'

LIMA (ANP) - In het stadion Alejandro Villanueva in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn vrijdagmiddag (lokale tijd) zeker 47 mensen gewond geraakt, meldt het ministerie van Volksgezondheid op X. Volgens het ministerie stortte er een "constructie" in, maar verdere details over het incident zijn door de autoriteiten niet bekendgemaakt.

De Spaanstalige CNN meldt dat het misging tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanloop naar een voetbalwedstrijd die zaterdag gepland staat tussen de Peruaanse voetbalteams Alianza Lima en Universitario.

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de gewonden naar verschillende ziekenhuizen zijn gebracht en de zorgkosten door de regering worden vergoed. Om zorg te kunnen verlenen aan alle gewonden is de alarmfase afgekondigd in ziekenhuizen in de hoofdstad, stelt het ministerie.