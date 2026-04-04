ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tientallen gewonden in stadion in Lima na instorten 'constructie'

door anp
zaterdag, 04 april 2026 om 4:50
LIMA (ANP) - In het stadion Alejandro Villanueva in de Peruaanse hoofdstad Lima zijn vrijdagmiddag (lokale tijd) zeker 47 mensen gewond geraakt, meldt het ministerie van Volksgezondheid op X. Volgens het ministerie stortte er een "constructie" in, maar verdere details over het incident zijn door de autoriteiten niet bekendgemaakt.
De Spaanstalige CNN meldt dat het misging tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanloop naar een voetbalwedstrijd die zaterdag gepland staat tussen de Peruaanse voetbalteams Alianza Lima en Universitario.
Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de gewonden naar verschillende ziekenhuizen zijn gebracht en de zorgkosten door de regering worden vergoed. Om zorg te kunnen verlenen aan alle gewonden is de alarmfase afgekondigd in ziekenhuizen in de hoofdstad, stelt het ministerie.
loading

87235519 l normal none

rhs image

181451509_m

102851908 m

113759125

Scherm­afbeelding 2026-04-04 om 09.43.04

Loading