"Donald, in november zal het voelen alsof je door Mike Tyson knockout bent geslagen"

De Democratische strateeg en goeroe James Carville heeft in een video een uitzonderlijk harde waarschuwing afgegeven aan president Donald Trump , waarin hij stelt dat Trump “geen idee heeft wat er op hem afkomt”. In de korte tirade spreekt Carville Trump rechtstreeks aan en belooft hij dat de president na de komende verkiezingen “absolutely hammered” zal worden, zowel politiek als juridisch.

Volgens Carville onderschat Trump volledig hoe snel en hoe hard zijn positie kan instorten zodra de kiezers zich van hem afkeren. Hij schetst een beeld waarin de president niet alleen een verkiezing verliest, maar ook zijn sociale en politieke bescherming kwijtraakt: telefoontjes die niet meer worden beantwoord, bondgenoten die zich terugtrekken, partijgenoten die doen alsof ze hem nooit echt hebben gesteund. “People are just fed up with your antics,” zegt Carville in de video; ze zijn het zat, “tired of the theft,” “weary of the corruption,” en “done with you”.

Daarmee blijft het niet bij electorale schade. Carville voorspelt een nieuwe fase van onderzoeken en rechtszaken zodra Trump zijn greep op de macht verliest. Hij waarschuwt dat er een golf van civiele procedures en parlementaire onderzoeken komt die zich zullen richten op geldstromen, mogelijke “stealing” en de rol van familieleden en vertrouwelingen rond de president. In zijn woorden zal er geen beschermende muur meer zijn: niet vanuit het Congres, niet vanuit de regering en ook niet vanuit internationale arena’s; een president buiten het ambt is, in Carvilles visie, vooral een juridisch doelwit.