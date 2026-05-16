Tientallen jongeren vallen politie aan op kermis Purmerend

PURMEREND (ANP) - De politie is vrijdagavond op een kermis in Purmerend aangevallen door tientallen jongeren. Dat gebeurde nadat agenten een grote vechtpartij tussen meerdere jonge mensen hadden gestopt. Een deel van de groep keerde zich tegen de politie en bekogelde die met vuurwerk en stenen.

De politie kreeg rond 21.15 uur melding van de vechtpartij tussen jongeren op het kermisterrein. Agenten dreven hen met geweld uiteen. "Dit zorgde ervoor dat tientallen jongeren eropaf kwamen rennen." Er was ook veel ander kermispubliek, aldus de politie.

Uiteindelijk zijn de jongeren door de politie het centrum uit gedreven. De kermis sloot daarna om 23.30 uur "omdat de veiligheid van het kermispubliek niet meer kon worden gewaarborgd". Meerdere politie-eenheden hebben het terrein ontruimd.

Enkele mensen zijn lichtgewond geraakt. De politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Er is nog niemand aangehouden.