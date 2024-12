Tientallen medewerkers UvA staken voor Roeterseiland

AMSTERDAM (ANP) - Tientallen stakende medewerkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben zich maandagochtend verzameld voor de ingang van het ABC-gebouw op de Roeterseilandcampus. Ze hebben Palestijnse vlaggen bij zich en spandoeken met teksten als "UvA stop the lies, cut all ties". Ook delen ze flyers uit. De ingang naar het gebouw is niet geblokkeerd voor studenten of andere medewerkers.

De medewerkers leggen het werk tot en met donderdag neer omdat ze het niet eens zijn met de aangekondigde nieuwe huisregels rondom demonstraties. Daarin staat onder meer dat demonstraties het onderwijs niet mogen verstoren. De demonstranten willen juist meer mogelijkheden om hun stem te kunnen laten horen.

Ook willen ze dat de UvA de samenwerking met Israëlische instellingen stopt om mensenrechtenschendingen. Dinsdag komen de demonstranten samen bij het P.C. Hoofthuis, woensdag op Science Park en donderdag weer op Roeterseiland. "Tenzij ineens al onze eisen worden ingewilligd", aldus Bernard Koekoek, bestuurder FNV Onderwijs en Onderzoek.

De demonstranten blijven tot lunchtijd voor de ingang van het gebouw staan.