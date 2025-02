Tientallen meldingen over beving bij Usquert

USQUERT (ANP) - Op sociale media melden tientallen mensen in en om het Groningse Usquert dat ze de aardbeving van iets na middernacht hebben gevoeld. Er wordt gesproken van een 'doffe dreun' die gepaard ging met een 'harde knal'.

De aardschok had een kracht van 2,2 en vond plaats op 3 kilometer diepte, meldt het KNMI. De beving is het gevolg van eerdere gaswinning in het gebied.

Bij RTV Noord kwamen ook tientallen reacties binnen, aldus de regiozender. De trillingen werden ook gevoeld in Warffum en Baflo.

De gemeente Het Hogeland, waar Usquert onder valt, maakt ook melding van de beving. "Dit heeft impact op onze inwoners. Wij begrijpen dat een aardbeving zorgen met zich meebrengt", aldus de gemeente. Mensen met schade worden verwezen naar het 'loket' van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Wie ondersteuning nodig heeft, kan zich wenden tot de aardbevingscoaches van de gemeente.