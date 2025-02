De goudprijs stond nog nooit zo hoog: is het slim om nu te kopen en hoe doe je dat?

De goudprijs klom maandag naar een recordniveau. In onrustige tijden als deze trekken beleggers massaal naar het gele metaal als veilige haven voor hun geld. Maar hoe pak je dat aan, beleggen in goud? En is dat wel zo’n goed idee? Nieuwsblad ging op zoek naar antwoorden. Is het nu echt slim om in goud te investeren? En hoe pak je dit precies aan?

De gouden feiten

Meer dan 10% stijging dit jaar

Een troyounce (ongeveer 31 gram) kost nu rond de 2900 dollar. Een jaar geleden was dat 2000 dollar

Voor een kilo goud betaal je bijna 90.000 euro. Een jaar geleden was dat 70.000.

Goud wordt gezien als een ‘verzekeringspolis’ tegen economische chaos

Fysiek goud kopen Bij deze optie koop je een echte goudstaaf of -munt via een betrouwbare handelaar.

Echt bezit: Je hebt het goud fysiek in handen.

Transparantie: De internationale goudprijs is altijd makkelijk op te zoeken.

Kosten: Kleine staafjes kunnen hogere verhandelingskosten hebben.

Veiligheid: Bewaar een goudstaaf nooit thuis! Kies voor een bankkluis of een particuliere opslag.

Trackers: Goud via de beurs Als je niet direct fysiek goud wilt bezitten, is beleggen in goudtrackers een interessant alternatief.

Toegankelijk: Ook voor kleinere budgetten een optie.

Flexibel: Deze fondsen volg je op de beurs en kunt ze snel kopen en verkopen.

Let op kosten: Denk aan transactiekosten en mogelijke belastingen bij verkoop.

Goudmijnaandelen als alternatieve belegging Een andere manier om in goud te investeren is via aandelen van goudmijnbedrijven.

Hoger risico: Deze aandelen zijn vaak volatiel en speculatief.

Expertise vereist: Het analyseren van bedrijfsdata is belangrijk voor succes.

Niet voor iedereen: Voor wie puur wil profiteren van de stijgende goudprijs, zijn fysiek goud of trackers vaak verstandiger.

Hoe maak je de juiste keuze? Stel jezelf de volgende vragen:

Wat is mijn beleggingsdoel op lange termijn?

Hoeveel risico ben ik bereid te nemen?

Heb ik voldoende kennis om te beleggen in complexe aandelen?

Veiligheid eerst! Ongeacht je keuze, één ding is zeker: bewaar je goud niet thuis. Een kluis bij de bank of bij een private aanbieder zorgt voor extra veiligheid en gemoedsrust. Het risico dat je goud stelen wordt zo aanzienlijk verkleind.

Goud kan een slimme investering zijn in tijden van onzekerheid. Maar zoals bij elke belegging, is het belangrijk om goed je huiswerk te doen en de voor- en nadelen af te wegen. Zorg dat je kiest voor de optie die het beste past bij jouw financiële doelen en risicobereidheid.