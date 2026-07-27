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Para-snowboardster Bunschoten-Vos zet punt achter carrière

Sport
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 14:24
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UTRECHT (ANP) - Para-snowboardster Lisa Bunschoten-Vos beëindigt haar topsportcarrière. Ze kiest ervoor haar aandacht te richten op haar gezin, meldt de Nederlandse Ski Vereniging.
De 30-jarige Bunschoten-Vos behaalde in maart bij de Paralympische Winterspelen in Cortina d'Ampezzo een zilveren medaille op het onderdeel banked slalom. Samen met paraskiër Jeroen Kampschreur droeg ze de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie.
Bunschoten-Vos deed vier keer mee aan de Paralympische Winterspelen. Naast het zilver in Italië behaalde ze in 2018 in Pyeongchang in Zuid-Korea zilver op de snowboardcross en brons op de banked slalom. Bij de wereldkampioenschappen won Bunschoten-Vos meerdere titels.
"Ik ben supertrots op hoe we onze sport met z'n allen hebben laten groeien en snowboarden zal altijd mijn passie blijven, alleen voor mijzelf niet meer in wedstrijdvorm. Ik blijf heel graag deze passie delen met anderen, in welke vorm weet ik nog niet precies", reageert Bunschoten-Vos via de Nederlandse Ski Vereniging.
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