Tientallen mensen uit huis om brand in Vondelkerk in Amsterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 01 januari 2026 om 5:10
anp010126038 1
AMSTERDAM (ANP) - Enkele tientallen mensen hebben hun huis moeten verlaten vanwege de grote brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het gaat om woningen rondom de kerk.
Ook zijn woningen tussen de Vondelstraat tot de 1e Constantijn Huygensstraat voor een groot deel ontruimd. "Dat is vooral uit voorzorg. Je ziet allemaal rookdelen en vuurdelen naar beneden komen", aldus de woordvoerder. "Ook zijn er grote stukken hout naar beneden gekomen."
De brandweer heeft moeite het vuur te bestrijden. "Het is een heel groot, monumentaal pand. Er is veel hout, en het vuur heeft door de wind ook kans om zich gemakkelijk en ver te verspreiden." De brandweer blust vanaf de buitenkant, omdat het in verband met instortingsgevaar niet veilig is om naar binnen te gaan.
