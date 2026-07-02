Tijdens hittegolf overleden meer mensen dan verwacht

BILTHOVEN (ANP) - Tijdens de extreme hitte in Nederland vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. Dat is meer dan verwacht, komt naar voren uit de wekelijkse sterftecijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het RIVM waren er ongeveer 480 sterfgevallen meer dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding zijn vooral veel mensen overleden in het oosten en het zuiden van het land, waar de temperaturen het hoogst waren.

Het RIVM zegt dat het beeld nog niet compleet is, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd.

Volgens deskundigen zijn ouderen en mensen met chronische ziektes kwetsbaarder bij extreme hitte. Hun organen werken minder goed, ze drinken minder. Daarnaast zweten ze minder, waardoor hun lichaam de temperatuur niet goed kwijt kan raken.