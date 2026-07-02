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Afgesproken cao-lonen FNV stijgen 3,4 procent, vakbond wil meer

Economie
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 14:42
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UTRECHT (ANP) - FNV heeft de afgelopen maanden loonsverhogingen van gemiddeld 3,4 procent weten af te spreken in nieuwe cao's. Dat is wel duidelijk lager dan de eis van 6 procent waarop de grootste vakbond van Nederland sinds december mikt. FNV-bestuurslid Jacqie van Stigt gaf donderdag in een tussentijdse evaluatie van het cao-seizoen toe dat er nog wel stappen zijn te zetten.
Ze noemde de 3,4 procent een "bescheiden koopkrachtverbetering". "Wij zouden het natuurlijk beter en hoger zien, maar daar hebben we in ieder geval ook de werkgevers voor nodig", zei Van Stigt. Ze voegde eraan toe dat twee recente cao-akkoorden nog niet zijn meegenomen in de cijfers. Daarin zijn hogere salarisstijgingen overeengekomen dan het gemiddelde percentage.
Dat FNV achterloopt op de eis zou volgens haar kunnen leiden tot meer ultimatums en stakingen. "Wellicht verslechtert de verhouding met werkgevers daarmee, maar wij zien het vooral als middel om mensen een fatsoenlijke koopkrachtverbetering te geven."
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