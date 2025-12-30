Tijdens jaarwisseling is de lucht korte tijd mogelijk zeer slecht

DEN HAAG (ANP) - Tijdens de jaarwisseling zal de luchtkwaliteit korte tijd slecht of mogelijk zeer slecht zijn, verwacht het RIVM. Dit geldt vooral voor plaatsen waar vuurwerk wordt afgestoken. Het gaat slechts matig waaien, waardoor er plaatselijk hoge concentraties fijnstof zijn.

Zo'n hoge concentratie fijnstof kan bijvoorbeeld bij mensen met longaandoeningen en mensen met hart- en vaatziekten last veroorzaken. "Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren rondom de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet te veel in te spannen."