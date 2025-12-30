Bondgenoten beleggen nieuwe top over bescherming Oekraïne

PARIJS (ANP) - De bondgenoten die Oekraïne na de oorlog willen blijven beschermen, willen volgende week bijeenkomen in Parijs. De zogeheten coalitie van bereidwillige landen wil de veiligheidsgaranties die ze Oekraïne willen bieden nog wat concreter maken, nu de onderhandelingen met de VS daarom vragen.

Het is volgens ingewijden de bedoeling dat de leiders van de coalitie, die bestaat uit een dertigtal met name Europese landen, 6 januari samenkomen in de Franse hoofdstad. De Franse president Emmanuel Macron is, samen met de Britse premier Keir Starmer, voorzitter van het verbond.