Timmermans: daders aanvallen op Israëliërs snel opsporen

DEN HAAG (ANP) - De daders van de aanvallen op Israëliërs in Amsterdam moeten snel worden opgespoord en berecht. Dat meldt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans vrijdag in een bericht op X in een reactie op de ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam.

In de hoofdstad raakten na de voetbalwedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv Israëlische supporters gewond bij verschillende geweldsincidenten die tegen hen waren gericht. "Het is onacceptabel dat Joodse Israëliërs in Amsterdam niet veilig zijn en worden opgejaagd en aangevallen. Beangstigend en maakt me boos", aldus Timmermans op X.