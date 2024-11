IMCD en Aperam stijgen op Damrak na resultaten, Ebusco onderuit

AMSTERDAM (ANP) - Chemicaliëndistributeur IMCD en roestvrijstaalproducent Aperam behoorden vrijdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. AEX-fonds IMCD zag de omzet stijgen in de eerste negen maanden van het jaar. Topman Valerie Diele-Braun sprak van solide resultaten, ondanks de uitdagende wereldwijde economische situatie. Het aandeel klom bijna 5 procent. MidKap-fonds Aperam boekte meer nettowinst in het derde kwartaal en rekent op een verdere verbetering van de winstgevendheid in het huidige kwartaal. Het aandeel won bijna 6 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Ebusco 13 procent. De bussenfabrikant heeft de eerder aangekondigde aandelenuitgifte gelanceerd. Het noodlijdende bedrijf wil daarmee 36 miljoen euro ophalen om te kunnen overleven. Oprichter en oud-topman Peter Bijvelds, ING en hotelketen Van der Valk zijn onder meer bereid extra te investeren in Ebusco. Het bedrijf heeft daarmee al 35 procent van de benodigde financiering gevonden. Wanneer niet genoeg investeerders zich inschrijven op de extra aandelen, annuleert Ebusco de hele financieringsoperatie.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 879,48 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 871,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,2 procent.