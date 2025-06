Timmermans dankt leden voor steun Israël-motie: duidelijk signaal

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans is "dankbaar" voor de steun die de leden van beide partijen hebben uitgesproken voor de lijn van de Tweede Kamerfractie ten aanzien van Israël. Hij sprak in een speech op het partijcongres van "een duidelijk signaal aan de rest van Nederland: stop de oorlog in Gaza". Hij beloofde tegelijkertijd "open oren en een open hart" voor mensen die daar zorgen over hebben.

"Ja, wij willen ook dat de gijzelaars vandaag nog worden vrijgelaten", benadrukte Timmermans. "En ja, wij willen ook dat de mensen in Tel Aviv en waar dan ook in veiligheid kunnen leven, beschermd kunnen worden." De partij oogstte afgelopen week felle kritiek met een motie om geen wapens meer aan Israël te leveren, ook als die vooral bedoeld zijn ter verdediging tegen de voortdurende raketaanvallen van onder meer Hamas.

Timmermans riep de leden van GroenLinks-PvdA op niet uit te halen "naar diegenen die naar ons uithalen." Vlak daarvoor had hij zelf opnieuw gesneerd richting de VVD, "die al meer dan vijftien jaar aan de knoppen zit en die van het land een puinhoop heeft gemaakt". Hij hekelde het voorstel van de liberalen om te snijden in de bijstand om geld vrij te spelen voor hogere defensie-uitgaven. "Hoe verzin je het?"

Met solidariteit en een hoopvol verhaal als uitgangspunt hoopt Timmermans ook teleurgestelde mensen aan te spreken die het vertrouwen in de politiek zijn verloren. "Hoe krijgen we de mensen, die zijn afgehaakt, weer aangehaakt? Dat is de vraag die ons allemaal bezig moet houden", zei hij. "We moeten ervoor zorgen dat Nederlanders weer vaste grond onder de voeten krijgen."