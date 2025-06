Timmermans wil miljarden ophalen bij bedrijven voor defensie

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet meer uitgeven aan defensie en een deel van de rekening moet worden betaald door grote bedrijven en rijke Nederlanders, staat in het veiligheidsplan dat Frans Timmermans maandagavond heeft gepresenteerd. Met drie belastingmaatregelen hoopt de leider van GroenLinks-PvdA jaarlijks 2,6 miljard tot 3,8 miljard euro op te halen.

Hij stelt voor om de bankenbelasting te verhogen, de belastingkorting voor de bedrijven die hun eigen aandelen inkopen te schrappen en om financiële speculatie te belasten. Om draagvlak te houden voor hogere militaire uitgaven is het volgens de linkse leider "cruciaal" om winstgevende bedrijven en de rijkste Nederlanders om een extra bijdrage te vragen.

Verder stelt Timmermans voor om een deel van de rekening te betalen door de staatsschuld te laten oplopen. Daarbij wil hij gebruikmaken van een ontsnappingsclausule in de Europese begrotingsregels.

Verhoging defensie-uitgaven

Eind deze maand komen de lidstaten van het militaire bondgenootschap NAVO samen voor een topontmoeting in Den Haag. De verhoging van de defensie-uitgaven is het belangrijkste agendapunt.

De Amerikaanse president Donald Trump wil de norm hiervoor verhogen van de huidige 2 naar 5 procent van de economie. NAVO-chef Mark Rutte stelt voor dat 3,5 procent hiervan naar militaire uitgaven gaat en de resterende 1,5 procent naar gerelateerde zaken als infrastructuur.

Europese landen samen optrekken

Timmermans doet ook voorstellen om de manier waarop in defensie wordt geïnvesteerd te veranderen. Hij wil dat de overheid mede-aandeelhouder wordt van defensiebedrijven die van strategisch belang zijn. Hij denkt aan een gemiddelde van 25 procent, al kan het belang per bedrijf verschillen. Hierdoor krijgt de overheid meer zeggenschap over deze bedrijven en komt een deel van de winst terug in de staatskas, redeneert de politicus.

Bovendien vindt Timmermans dat Europese landen hun defensie-inkopen vaker gezamenlijk moeten doen. Want daardoor kunnen ze lagere inkoopprijzen bedingen voor bijvoorbeeld munitie, raketartillerie en drones. Hij ziet voor zich dat Nederland met een kopgroep van Europese bondgenoten afspreekt om zeker de helft van de militaire uitgaven gezamenlijk te doen.

Europese landen steken wat Timmermans betreft ook 4 miljard euro per jaar in onderzoek naar geavanceerde technologieën met een militaire toepassing. Hiervoor moet een onderzoeksinstituut worden opgericht naar het voorbeeld van het Amerikaanse DARPA. Hij suggereert dat Nederland als koploper 500 miljoen euro toezegt.