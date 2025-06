Timmermans wil 'onderste steen boven' in zaak-Arib

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-partijleider Frans Timmermans wil dat de "onderste steen boven" komt in de zaak rondom oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Hij vindt dat zij duidelijkheid verdient over de gebeurtenissen rondom het onderzoek dat eind 2022 naar het handelen van Arib is ingesteld.

De media-aandacht voor dat onderzoek is aangezwengeld door een lek uit het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. De voorlichter die van lekken werd verdacht, is vorige week vrijgesproken. De details van die strafzaak zorgen voor hernieuwde aandacht. Onder anderen PVV-Kamerlid Gidi Markuszower wil meer weten over de rol van Aribs opvolger Vera Bergkamp in haar tijd als Kamervoorzitter.

Maandag stapte Markuszower ontevreden uit het presidium. Hij wil dat het bestuur onderzoek doet, maar tot nu toe is dat besluit nog niet genomen. Het presidium praat er later over door.