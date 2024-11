Tintelingen en zenuwpijn door slikken van te veel vitamine B6

DEN BOSCH (ANP) - Mensen slikken soms te veel pillen met vitamine B6, en kunnen daardoor zenuwschade oplopen. "De klachten zijn te herkennen aan tintelingen, een doof gevoel of pijn in handen en/of voeten", meldt bijwerkingencentrum Lareb. Dat adviseert mensen daarom heel voorzichtig te zijn met de supplementen.

Het menselijk lichaam heeft vitamine B6 nodig om het immuunsysteem en zenuwstelsel draaiende te houden. Het lichaam kan de stof niet zelf aanmaken, we krijgen het binnen door het eten van onder meer vlees, eieren, vis, brood, peulvruchten, aardappelen en zuivel. Per dag heeft het lichaam ongeveer 1,5 milligram vitamine B6 nodig. De meeste mensen krijgen dat gewoon binnen via eten en drinken, zegt Lareb, maar toch nemen veel mensen daar nog supplementen bij. Daarin mag tot 21 milligram per dag zitten.

Sinds 2007 heeft Lareb naar eigen zeggen 238 meldingen gekregen over mensen die zenuwschade hadden opgelopen door vitamine B6. De jongste persoon was toen 3 jaar oud, de oudste 92, en driekwart was vrouw. Meer dan tachtig mensen zeggen dat ze opknapten nadat ze waren gestopt met het slikken van supplementen.