Haven Rotterdam verhoogt tarieven en let meer op duurzaamheid

ROTTERDAM (ANP) - De haven van Rotterdam verhoogt de tarieven volgend jaar met 6 procent. In de jaren daarna komen daar nog verhogingen van 3,5 procent en 2,5 procent bovenop. Het zijn volgens het Havenbedrijf de eerste veranderingen in de tarieven sinds 2022.

In de nieuwe tarieven houdt de haven meer rekening met duurzaamheid en de efficiëntie van de belading. Zo krijgen rederijen korting als ze met een milieuvriendelijker schip varen en ook als dit doelmatiger is beladen. "Het zeehavengeld per overgeslagen ton lading zal lager uitvallen wanneer de scheepscapaciteit van een schip zo efficiënt mogelijk wordt benut", zegt het Havenbedrijf.

Deltalinqs, de ondernemersvereniging voor bedrijven in het havengebied, kan leven met de tariefverhogingen. "Door duurzaamheid en efficiëntie mee te laten wegen in de tarieven van zeehaven- en binnenvaartgelden, krijgen de bedrijven een stimulans in de juiste richting om de haven, ook op het gebied van scheepvaart, sneller te verduurzamen. Tevens is het systeem nu veel simpeler geworden", laat Deltalinqs-voorzitter Victor van der Chijs weten via het Havenbedrijf.