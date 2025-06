Toch subsidie voor CO2-opslag in buitenland

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse bedrijven kunnen dit jaar toch subsidie aanvragen voor CO2-opslag in het buitenland. Klimaatminister Sophie Hermans had in februari aangekondigd dat ze de zogeheten Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) niet zou inzetten voor buitenlandse opslag van CO2. In een brief aan de Tweede Kamer is ze daarop teruggekomen vanwege Europese staatssteunregels.

Een Kamermeerderheid vroeg de minister eind vorig jaar om de subsidie in te perken. Subsidies voor CO2-opslag buiten Nederland ondermijnen verduurzaming in het binnenland, stond in een aangenomen motie.

Hermans heeft hierover "intensief contact" gehad met de Europese Commissie. Daaruit bleek dat de inperking van de verduurzamingssubsidie waar de Kamer om vroeg een "ongeoorloofde beperking" van het vrije handelsverkeer zou zijn. Hoe dan ook komen bedrijven alleen voor het geld in aanmerking als ze in Nederland CO2-uitstoot verminderen, benadrukt de VVD-minister.