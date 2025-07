B&B Vol liefde: waar hebben ze Arie vandaan gehaald? En wat krioelt er in dat duistere water?

Eveline stuurt Rob naar huis en heeft aan Arie een goede schoonmaker. Ook waarzegster Rayisa kan haar spullen pakken (dat ze dat niet zag aankomen). En Jean-Paul doet eindelijk zijn best voor de dames, maar geloven ze hem ook?

Eveline heeft het licht gezien: het gaat hem niet worden met Rob. En hij? Hij voelt zich elke dag meer thuis. Dat wordt een pijnlijk gesprek. Zij heeft er speciaal haar powersuit voor uit de kast getrokken #girlboss. Het haalt blijkbaar ook het meest lompe in haar naar boven. Waarom niet gewoon: sorry, ik voel geen klik? In plaats daarvan loopt ze helemaal leeg: ze begint zich te ergeren aan dingen, ze loopt over hem heen, maar verder is hij echt een hele leuke vent.

Arie kan bijna gelijk met hem mee. Hij noemt Evelines slaapkamer 'één grote tyfuszooi'. "Ik schrok er echt van, een grote puinbak joh." Waar zijn de manieren van die man? Eveline reageert beduusd. Als hij dan ook nog zegt dat zij zich aan hem moet aanpassen, is wel duidelijk: die haalt het einde van de week niet.

Een middelvinger

Bij Illya neemt de Hollandse directheid helemaal groteske vormen aan. Ook hij gaat zich op de lange termijn ergeren aan zijn gast. De Zeeuw probeert Rayisa weg te sturen, maar hij had kunnen bedenken dat ze niet zomaar akkoord zou gaan. Hij herhaalt zeker drie keer dat ze zijn type niet is. Maar het dringt maar langzaam door. Zij denkt dat hij speciaal een rood shirt heeft aangetrokken om meer kracht te voelen. Maar nee, die hing gewoon nog in de douche. Daarmee wordt wel zijn punt eens te meer duidelijk: ze zijn te verschillend. Doodsbenauwd dat ze gewoon niet weggaat, benadrukt hij dat ze haar koffer moet pakken. Dat klonk wel erg bot. Een middelvinger is dan ook alles wat hij nog kan krijgen. Niet erg ladylike, wel begrijpelijk.

Dick neemt Sharon mee naar een junglecamping. Lekker een beetje poedelen in een of ander duister kreekje en god weet, wat daar allemaal onder water rondzwemt of langs de kant zijn kans afwacht. Maar het is een stoere meid. Als ze in de nachtelijke jungle op zoek gaan naar slangen en ander gespuis, lijkt ze daar echt van te genieten. Een big smile bij Dick: ze heeft er echt gevoel voor. Maar de vooruitblik voorspelt niet veel goeds. Sharon begint wéér over tandenpoetsen voor of na het ontbijt. En tja, dat is maar een van de vele, vele dingen die ze zegt. De kalme slangenbezweerder wordt er nu al moe van.

De day after

Jean-Paul is enorm fris wakker geworden na het langverwachte oesterfeest, had-ie dat al gezegd, echt heel fris. Hij is van het kaliber 's avonds een vent, 's ochtends...een wijntje. Het zal in ieder geval niet de koffie zijn, die hem zo vrolijk stemt, want die is op.

Yvonne krijgt hem wel eindelijk zo ver dat hij een een-op-een gaat doen met haar. Het klinkt een beetje als een vergadering waar je geen zin in hebt, maar JP zet zijn inlevende gezicht op en probeert heel erg een stukje diepgang te vinden in zichzelf. Yvonne zou er bijna intrappen.