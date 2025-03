Toestand paus volgens Vaticaan nog steeds stabiel

VATICAANSTAD (ANP) - De gezondheidstoestand van paus Franciscus is nog altijd stabiel. Er zit zo weinig verandering in zijn toestand dat het Vaticaan pas zaterdag weer met een nieuwe update komt, staat in het meest recente bericht uit Rome. Zijn artsen durven nog altijd geen uitspraken te doen over zijn prognose.

De 88-jarige paus is er nog ongeveer net zo aan toe als in de afgelopen dagen. Toen werd hem extra zuurstof toegediend.

De paus had donderdag geen last van zogenoemde respiratoire insufficiëntie, of tekortschietende ademhaling. Zijn bloedwaarden zijn ook stabiel. Verder heeft hij volgens het Vaticaan enig werk verzet, uitgerust en gebeden.

Paus Franciscus ligt al sinds 14 februari in het ziekenhuis met luchtwegproblemen, waaronder een longontsteking. Hij krijgt sindsdien allerlei therapieën om hem te helpen ademen en bewegen.