Tom Waes maandag weer op tv na zwaar auto-ongeluk

BRUSSEL (ANP) - De Belgische presentator en acteur Tom Waes is maandag voor het eerst weer op televisie te zien sinds zijn zware auto-ongeluk eind november. Belgische media melden dat hij aanschuift bij het wielerprogramma Vive le vélo, leve de Ronde! op VRT 1.

Waes is samen met voormalig wielrenner Jan Bakelants en wielrenster Lotte Claes te zien in het programma van Karl Vannieuwkerke. Claes is een oude bekende van Waes, want zij deed in 2019 mee aan het programma Kamp Waes van de presentator en acteur.

De 56-jarige Belg reed eind november in een tunnel bij Antwerpen met zijn Porsche tegen een pijlwagen aan. Vrijdag werd bekend dat Waes destijds 2,44 promille alcohol in zijn bloed had en geen gordel droeg. De presentator liep een zware hoofdwond, gebroken ribben en een gebroken heup op.