Top OM zette streep door procesafspraken broer Bolle Jos

ROTTERDAM (ANP) - De top van het Openbaar Ministerie heeft op het laatste moment een streep gezet door procesafspraken die justitie met Harry L., de broer van 'Bolle Jos' Leijdekkers, bezig was te maken. Dat bleek dinsdag op een inleidende zitting tegen de 51-jarige L. bij de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro.

Nu de afspraken van de baan zijn, zal de rechtbank de zaak in volle omvang moeten behandelen. Procesafspraken worden onder meer gemaakt uit overwegingen van efficiëntie.

Volgens het OM was er na een voorverkenning overeenstemming over de voorwaarden. Volgens de officier van justitie op de zitting kwam er uiteindelijk geen toestemming van de top voor de afspraken vanwege "de aard van de zaak, die is gelieerd aan een van de door Nederland meest gezochte verdachten en diens organisatie, die tot op de dag van vandaag actief is".

Bolle Jos (35) is al geruime tijd voortvluchtig en houdt zich op grote schaal bezig met internationale cocaïnehandel.