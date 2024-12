Topmilitair Zuid-Korea opgepakt in onderzoek naar noodtoestand

SEOUL (ANP/AFP) - De Zuid-Koreaanse topmilitair Lee Jin-woo is aangehouden in het onderzoek naar de militaire noodtoestand in het land, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Hij wordt ervan beschuldigd tijdens de noodtoestand opdracht te hebben gegeven voor de inzet van het leger bij het parlement.

Lee is de militaire commandant van de hoofdstad Seoul. Hij werd eerder al geschorst en kreeg een reisverbod opgelegd, waardoor hij Zuid-Korea niet mag verlaten.

Het onderzoek naar de noodtoestand richt zich ook op president Yoon Suk-yeol, de toenmalige minister van Defensie Kim Yong-hyun en andere hooggeplaatste militairen. Kim werd vorige week aangehouden. Volgens Yonhap zit de commandant van de contraspionage, Yeo In-hyung, ook vast.